فلسطين توجه رسائل شكر وتقدير لمصر بعد جهودها لوقف إطلاق النار في غزة

رصدت ولاء سلامين مراسلة “القاهرة الإخبارية” في رام الله ، الأوضاع في رام الله وقطاع غزة بعد التهدئة ووقف إطلاق النار الذي جاء نتيجة الجهود المصرية.

وقالت مراسلة “القاهرة الإخبارية” : الإشادة بالدور المصري كبير جدا ، هذا العدوان الاخير ليس كمثله بالسنوات السابقة ،حيث يظل العدوان لسنوات طويلة ، كما هناك أشهر عديدة لتدخل الوساطات المصرية وغيرها من الدول العربية .

انتهز المواطنيون الفلسطينيون وقف اطلاق النار ،واطلقوا الالعاب النارية بجوار المنارة في مدينة رام الله وغزة.

واضافت: أن مصر نجحت في خلال 5 أيام في وقف هذا العدوان الغاشم على قطاع غزة ،واشادت القيادات الفلسطينية بالدور المصري ومنهم الرئيس محمود عباس اشاد بجهود مصر وجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي توصل الى اتفاق تهدئة ووقف العدوان .

وتابعت : نحن نعلم متانة العلاقات المصرية والفلسطينية وحرص مصر ان تكون الوسيط الدائم باحلال السلام في الاراضي الفلسطينية سواء في قطاع غزة او الضفة الغربية، وايضا في القدس المحتلة وما يفعله الدور المصري سواء بالجامعة العربية او الاوساط الدولية.

وأشاد امين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة التحرير الفلسطينية بأن الدور المصري كبير وشكر مصر والاشقاء العرب لوقف العدوان , وقصف المنازل ، سياية الاغتيالات والضغط على اسرائيل لوقف حربها المدمر على ابناء شعب فلسطين.