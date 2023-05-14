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الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع اليوم الثاني لامتحانات الإعدادية.. بالصور

جانب من متابعة اليوم
جانب من متابعة اليوم الثاني لامتحانات الإعدادية
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تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، فعاليات اليوم الثاني لامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023، وأدى الطلاب الامتحان في مادة "اللغة الإنجليزية" الفترة الأولى من 9 وحتى 11 صباحا، وتفقد خلالها لجنة مدرسة الزهراء للتعليم الأساسي التابعة لإدارة طور سيناء.

وبدأ وكيل الوزارة جولته للمتابعة بتفقد سير أعمال الامتحان بلجان المدرسة ، واطمأن من الطلاب على حسن سير الامتحان، وشدد وكيل الوزارة على رئيس اللجنة وأعضائها الالتزام بالقواعد والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحان، وتوفير الهدوء والراحة داخل اللجان، وحظر حيازة الهاتف المحمول منعا باتا داخل اللجان سواء مع الطلاب أو الملاحظين والتأكيد على توقيعهم ثلاثيا على الورقة، ومراعاة تدوين الطلاب بياناتهم صحيحة بأيديهم على الورقة

كما تفقد وكيل الوزارة خلال المتابعة سير أعمال الامتحان بلجان مدرستي الأمل الرسمية لغات والأهرام الرسمية لغات ، واطمأن وكيل الوزارة من الطلاب على الامتحان، مشددا على رئيس اللجنة وأعضائها الالتزام بالقواعدوالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحان.

وتتواصل غدا الاثنين 15 مايو امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني بالمحافظة بمادتي " الهندسة " الفترة الأولى من 9 حتى 11 صباحا والتربية الفنية " الفترة الثانية " من 11.30 حتى 1.30 ظهرا وتستمر الامتحانات حتى الخميس الموافق 18 / 5 / 2023 م لمدة ستة أيام بواقع عدد لجان 74 لجنة امتحانية، وعدد 3360 طالب و طالبة على مستوى المحافظة.

وتأتي المتابعة في إطار الجولات الميدانية لمتابعة سير أعمال الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023، وبناء على توجيهات الأستاذ الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

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امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023 امتحانات اللغة الإنجليزية جنوب سيناء لجنة مدرسة الزهراء لجنة مدرسة الأمل الرسمية