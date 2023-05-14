الرئيس الفلسطيني يشيد بجهود مصر بقيادة الرئيس السيسي بالتوصل لاتفاق تهدئة ووقف العدوان على غزة

الأحد 14/مايو/2023 - 11:50 ص

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، بالجهود الكبيرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوصل لاتفاق تهدئة ووقف العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال أبو مازن إن الدور المصري الفاعل في التوصل إلى اتفاق التهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة، يعكس متانة وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه الشخصي بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وحيا عباس، أبناء الشعب الفلسطيني الصامد والصابر والمرابط، وترحم على أرواح الشهداء، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وأوعز لجميع وزارات الاختصاص؛ بتقديم المساعدات الإغاثية الفورية لأهلنا في القطاع.