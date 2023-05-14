القبض على سائق ظهر فى فيديو يقف بمنتصف الطريق بالقاهرة

كشفت أجهزة الامن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالوقوف بمنتصف الطريق بالقاهرة.

وتعود الواقعة فى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالتوقف بمنتصف الشارع العام لتحميل الركاب.

وبالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد وضبط قائد السيارة المشار إليها وتبين أنه (سائق، مقيم بمحافظة كفر الشيخ) لقيامه بالتوقف بمنتصف الشارع لتحميل الركاب وتعمد تعطيل الحركة المرورية بإحدى المناطق بمحافظة القاهرة، بمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة.

وأضاف بعدم قصده الوقوف بمنتصف الشارع، وتبين انتهاء رخصة القيادة. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.