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الأحد 14 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الانتخابات التركية| أكشينار تدلي بصوتها وسط حفاوة من الحضور

ميرال أكشينار
ميرال أكشينار
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أدلت رئيسة حزب الجيد التركي المعارض، ميرال أكشينار، بصوتها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية.

وظهر أكشينار وهي تدلي بصوتها داخل اللجنة وسط حفاوة من الحضور.

يذكر أن أكشينار كانت من بين تحالف المعارضة التركية الذي اختار كمال كليتشدار أوغلو للترشح ضد الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

وفتحت مراكز الاقتراع في تركيا أبوابها صباح اليوم الأحد، وذلك في الانتخابات التشريعية والرئاسية الهامة في البلاد.

ويتنافس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي يتقلد منصبه منذ أكثر من عقد، مع زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو. 

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