انطلاق اليوم الأول لبرنامج القيادي "القيادة والإدارة وأهمية تأهيل وإعداد الصف الثاني" بالغربية

انطلقت اليوم الأحد، فاعليات البرنامج التدريبي القيادي والذي ينظمه مجلس الشباب المصرى بمحافظة الغربية عضو التحالف الوطني التنموي للعمل الأهلي بقيادة الدكتور محمد شلبي منسق عام الدلتا للمجلس بالغربية والدكتور أحمد شادى النمر منسق عام المجلس بالغربية وذلك لتأهيل وتمكين المتدربين لاكتساب المهارات القياديه والأدوات العلميه والطرق المستخدمة فى إدارة الآخرين واكتشاف قدراتهم من أجل الحصول على الهدف.

وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية (إدارة التعليم المدنى والبرلمان) برئاسة يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية و تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، الدفعة الأولى تبدأ اعتبارا من الأحد "2023/5/14 حتى الخميس 2023/5/18 " والتى ستنعقد بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بالغربية من الساعه العاشره صباحا.

وفى ذات السياق، تم افتتاح البرنامج بحضور استاذ يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور محمد شلبي منسق الدلتا فى المجلس والدكتور وائل شاهين منسق مساعد الدلتا ينعقد البرنامج التدريبى على عدة محاور تدريبية وتأهيلية.

اليوم الأول "القيادة والإدارة وأهمية تأهيل وإعداد الصف الثاني لتولى القيادة " وحاضر بها الأستاذ الدكتور حمدى شعبان نائب رئيس الجامعة السابق وتحدث فى أساليب القيادة ونظريتها وكذلك رغبة القيادة السياسية فى تولى المناصب القيادية وأهمية العمل والفرق بين القائد والمدير وسمات القائد النجاح وأساليب التعامل الجيد مع الاخرين.

وفى ختام البرنامج يحصل المتدرب على شهادة معتمدة خلال حفل تكريم بنادى سبورتنج كاسل بطنطا.

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