ads
الأحد 14 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ القليوبية يتابع مشروع الـ30 مليون بيضة بمدينة الخانكة 

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مشروع الـ30 مليون بيضة التابع للمحافظة بمدينة الخانكة، وذلك لمتابعة المشروع والاطمئنان على سير العمل به وجودة الإنتاج، وذلك بحضور الدكتوره أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وعبد الناصر عطا المدير المالي للمشروع، ومجدي نجاح رئيس مدينة الخانكه.

وتفقد "المحافظ" عنابر التربية للدجاج وعنابر الإنتاج للبيع للسوق المحلي، واستمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على المشروع فيما يخص المرحلة الحالية والإجراءات القادمة، موجهاً بضرورة بيع البيض بأسعار مناسبة إسهاماً من المشروع فى رفع العبء عن كاهل مواطني القليوبية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للقطيع وتربية السلالات ذات الجودة العالية وإستخدام أحدث الأساليب فى تربية الدواجن.

وأشار "المحافظ" إلى ضرورة البدء فى استغلال المساحات والمتخللات من الأراضي لإقامة مشروعات زراعية عليها وإختيار أنسب المشروعات الزراعية لإقامتها، كزراعة النخيل والصوب الزراعية، لزيادة إستثمارات المشروع وتعظيم الإستفادة منه، بالإضافة إلى تطوير مصنع الأعلاف لزيادة الطاقة الإنتاجية له.

وأوضح "الهجان" إلى أن هذا المشروع تبلُغ الطاقة الإنتاجية له حوالي 30 مليون بيضة فى العام الواحد والإنتاج اليومي يصل إلى 33 ألف بيضه يومياً، ويتكون من مصنعين للأعلاف، ويصل طاقة كل منهما 5 آلاف طن سنوياً، كما يشمل (2 عنبر تربية + 6 عنبر إنتاج)، وتبلغ طاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر، مؤكداً أن المشروع يُساهم في بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين.

مشروع ال 30 مليون بيضة

IMG-20230514-WA0009
IMG-20230514-WA0009
IMG-20230514-WA0008
IMG-20230514-WA0008
IMG-20230514-WA0010
IMG-20230514-WA0010
IMG-20230514-WA0007
IMG-20230514-WA0007
IMG-20230514-WA0006
IMG-20230514-WA0006
عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مدينة الخانكة مشروعات زراعية مشروع الـ 30 مليون بيضة