رسميا.. الرقابة المالية تعلن إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب بالبورصة

تنطلق بعد قليل فعاليات مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأحد الموافق 14 مايو 2023 للإعلان رسميا عن إطلاق أول صندوق للاستثمار في المعادن بشكل رسمي.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في بداية الشهر الجاري على الطلب المقدم من شركة إيفولف أزيموت، وهي شركة مشتركة بين إيفولف القابضة وأزيموت مصر للاستثمار، على إطلاق أول صندوق استثمار بالذهب في مصر.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، عدة قرارات تنظيمية بشأن تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، وذلك في ضوء ما تجيزه أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن.

وصدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 50 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة.

وبموجب هذا القرار يجوز لمجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف على أعمال الصندوق دون الإخلال بالتزاماتهم المقررة في هذا الشأن، أن يتم الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة.

ويلتزم مدير الاستثمار بالتعامل بيعا وشراء للمعادن من خلال الجهات المقيدة بالسجل، وبمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، مع التزام الصندوق بموافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرم بينه وبين مقدمي الخدمات المشار إليهم.