الانتخابات التركية| بملابس الزفاف.. عريس وعروسة يشاركان في التصويت

نشرت صحيفة “صباح” التركية، اليوم الاحد، شريط فيديو لمشاركة عريس وعروسة في التصويت داخل لجنة انتخابية ضمن انتخابات الرئاسة التركية.

وذكرت الصحيفة أن العريس والعروسة جاءوا إلى لجنة الانتخاب في مدينة اسطنبول وهما يرتدون ملابس العرس، للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد.

وفتحت مراكز الاقتراع في تركيا أبوابها صباح اليوم الأحد، وذلك في الانتخابات التشريعية والرئاسية الهامة في البلاد.

ويتنافس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي يتقلد منصبه منذ أكثر من عقد، مع زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو.