ads
الأحد 14 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تبحث مع "بريكس" و" شنغهاي" التعاون في مشاريع بالقطب الشمالي

نيكولاي كورتشونوف
نيكولاي كورتشونوف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفاد رئيس لجنة كبار المسؤولين في مجلس القطب الشمالي بالخارجية الروسية، نيكولاي كورتشونوف بأن موسكو تجري مباحثات مع دول "بريكس" ومنظمة شنغهاي حول التعاون في القطب الشمالي، حيث يجري تطوير مشاريع ثنائية في مختلف القطاعات.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن السفير المتجول بالخارجية الروسية نيكولاي كورتشونوف قوله:" إن الاتصالات مع دول بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون (في القطب الشمالي) يجري تطويرها بنشاط. ويجري العمل على عدد من المشاريع الثنائية في مجالات مثل البحث العلمي، والخدمات اللوجستية، وحماية البيئة، والتعاون البحري".

ولفت إلى أن هناك أيضا نقاشا حول مشاريع الطاقة الممكنة مع دول الشرق التي لديها الكفاءات والمصالح ذات الصلة.

وقال كورتشونوف "لسوء الحظ، فإن ضغوط العقوبات المستمرة على روسيا لا تسمح بالكشف عن تفاصيل الحوار الجاري".

دول بريكس موسكو منظمة شنغهاي القطب الشمالي