روسيا تبحث مع "بريكس" و" شنغهاي" التعاون في مشاريع بالقطب الشمالي

الأحد 14/مايو/2023 - 11:14 ص

أفاد رئيس لجنة كبار المسؤولين في مجلس القطب الشمالي بالخارجية الروسية، نيكولاي كورتشونوف بأن موسكو تجري مباحثات مع دول "بريكس" ومنظمة شنغهاي حول التعاون في القطب الشمالي، حيث يجري تطوير مشاريع ثنائية في مختلف القطاعات.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن السفير المتجول بالخارجية الروسية نيكولاي كورتشونوف قوله:" إن الاتصالات مع دول بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون (في القطب الشمالي) يجري تطويرها بنشاط. ويجري العمل على عدد من المشاريع الثنائية في مجالات مثل البحث العلمي، والخدمات اللوجستية، وحماية البيئة، والتعاون البحري".

ولفت إلى أن هناك أيضا نقاشا حول مشاريع الطاقة الممكنة مع دول الشرق التي لديها الكفاءات والمصالح ذات الصلة.

وقال كورتشونوف "لسوء الحظ، فإن ضغوط العقوبات المستمرة على روسيا لا تسمح بالكشف عن تفاصيل الحوار الجاري".