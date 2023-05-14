هاني محروس يشكر داعميه بعد أزمة خالد الفايد.. فيديو

وجه مهندس الصوت والمنتج هاني محروس الشكر لداعميه في فيديو عبر حسابه على تطبيق "انستجرام" بعد الأزمة الأخيرة التي أثارها الفنان خالد الفايد الذي ادعى أنه يتعرض لتهديدات وإساءة من قبل هاني حينما قرر الاعتزال بعد عقد إنتاج مبرم بينهما.



وقال هاني خلال الفيديو:"أشكر كل أهلي وأصحابي وعشرة عمري وزوجتي وأولادي، وكل شخص واثق في أخوه وهاني محروس، الحقيقة أنا بشكرك يا خالد لأنك جعلتني أشعر أن كل الناس تحبني".

وتابع محروس:"كل الناس عارفة مين هاني، وعارفة إنه ميعملش الحاجات اللي أنت قلتها، ولو أنت حاولت ما بين السطور يابني تبين حاجة محصلتش، فهي بردو ظهرت ونشكر ربنا، إني على حق ومغلطش في حد".

واختتم هاني محروس حديثه وقال:"أنا متشكر ١٠٠ مرة كان نفسي أشكر كل واحد باسمه وكل واحد كتب لي أكتب له باسمه، وأقول له أد إيه أنت أسعدتني، وأد إيه قلت كلام فرحني، الحمد لله ربنا سخر لي كل الناس تتكلم عني، أنا مردتش ومش حرد، عشان واثق في الله وواثق في نفسي إن عمري في حياتي ما حعمل الحاجات اللي اتقالت عليا، ربنا يحفظكم ويحفظ سمعتكم متشكر".

تلقى هاني محروس العديد من رسائل الدعم من قبل الفنانين والموسيقيين تعليقا على الفيديو فقالت الفنانة بوسي:"أنت تستاهل كل الخير اللي في الدنيا يا جدع يابن الأصول يا حبيب أختك".

بينما قالت الفنانة ساندي:"الأخ والسند والجدعنة والاحترام وعشرة العمر"، وعلق الفنان حاتم فهمي وقال:"حبيبي أنت وش السعد عليا وعلى ناس كتير منساش وقفتك جمبي".

وحرص الفنان مصطفى حجاج أن يكتب تعليقا على الفيديو قال خلاله:" الله عليك وعلى كلامك يابن المعلم محروس عبد المسيح اللي خلف مامتش"، وقال الفنان كريم محسن:"بنحبك يا هنوشا يا حبيبنا أخويا وحبيبي أنضف قلب، وفنان راقي وكبير مقاما واسما"، ومن التعليقات أيضا الفنان رامي عاشور الذي كتب:" بنحبك يا هندسة والناس كلها عارفة مين هاني محروس كويس".



يشار إلى أن خالد الفايد أعلن مؤخرا التوصل لصلح مع هاني محروس وقال في منشور عبر حسابه بموقع فيس بوك: الموضوع بيني وبين أستاذ هاني محروس اتحل، وإن شاء الله مفيش أي حاجة، وشكرا جدا للأستاذ هاني إنه تفهّم الوضع وقال مفيش حاجة خلاص ومش هعمل أي حاجة، وربنا يقدم الخير، وإن شاء الله أكون في مصر خلال أيام.



https://www.instagram.com/reel/CsMdSEjMXWR/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==