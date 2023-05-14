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الأحد 14 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

منسق السلام في الشرق الأوسط يرحب بوقف إطلاق النار فى غزة وإسرائيل

تور وينسلاند
تور وينسلاند
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رحب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط "تور وينسلاند" بإعلان وقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل، ودعا كل الأطراف إلى الالتزام به، وأعرب عن تطلعه للاستعادة الفورية لوصول المساعدات الإنسانية وجميع التدابير  الاجتماعية والاقتصادية لدعم سبل عيش الفلسطينيين في غزة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أعرب المنسق الأممي في بيان له عن الحزن العميق "لوقوع خسارة في الأرواح وإصابات، بما في ذلك بين النساء والأطفال، نتيجة القصف الجوي الإسرائيلي في غزة والإطلاق العشوائي للصواريخ باتجاه إسرائيل من قبل جماعة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وغيرها من الجماعات المسلحة".
وأشاد المنسق الأممي بالجهود المصرية في التوصل لوقف إطلاق النار بين الطرفين، والمساعدة على استعادة الهدوء، وقدم "وينسلاند" تعازيه لأسر ضحايا العنف ولأحبائهم.

الفلسطينيين غزة إسرائيل