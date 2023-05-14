حلم الشهرة تتسبب فى وفاة طفل من الرعب بلبنان

توقف قلب الطفل اللبناني محمد اسطنبولي بعد مشاهدته مجموعة من الشبان يركضون ويلبسون ثياباً مخيفة ويحملون سيوفاً في أيديهم، خلال تصوير فيديو في مدينة صور لنشره على تطبيق تيك توك و شيعت مدينة صور الطفل محمد البالغ من العمر 7 سنوات وبحضور حاشد وسط حالة من الحزن الشديد والغضب لهول المأساة.

ووقعت المأساة بينما كان الطفل يلعب في منطقة قريبة من منزله شاهد شابّين وشابّتين يرتدون أقنعة مرعبة وملابس سوداء يحملون السيوف وبدأوا بتمثيل مشهد مرعب لعرضه على حساباتهم عبر تطبيق تيك توك.

وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية فإن والد الطفل حيدر اسطنبولي تقدّم بشكوى مباشرة بحق المتسببين بوفاة ابنه لأنه توفي نتيجة توقف عضلة القلب بشكل مباشر.

وقال الطبيب الشرعي المسؤول عن الحالة عفيف خفاجة إنه لا وجود لأي كدمات أو ضربات أو أي علامة في جسده وهناك فقط خدش صغير على أنفه طفيف وسطحي وما جرى هو حادث عرضي وبما أن لديه على الأرجح مشكلة في القلب وإن لم تكن مشخّصة، فقد أدّت إلى توقف القلب.