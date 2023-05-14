اليابان تعتزم إرسال معدات طاقة بقيمة 40 مليون دولار إلى أوكرانيا

الأحد 14/مايو/2023 - 11:01 ص

أعلنت مصادر مطلعة في كل من أوكرانيا واليابان أن الحكومة اليابانية تعتزم إرسال معدات طاقة بقيمة 5.135 مليار ين ياباني (أي حوالي 40 مليون دولار) إلى شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية (يوكرين إيرجو)، كجزء من برنامج التعافي في حالات الطوارئ الذي يتم تنفيذه وفقا لاتفاقية المنحة المبرمة بين كييف والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

وذكرت (يوكرين إيرجو) - في بيان نشرته عبر موقع (تليجرام) للتواصل الاجتماعي، ونقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - "أن الأصدقاء والشركاء الدوليين دعموا يوكرين إيرجو خلال فصل الشتاء الصعب وفي التغلب على عواقب الهجمات الصاروخية الروسية، وهم الآن يساعدون بشكل منهجي في إصلاح الأجسام التي دمرها الروس والاستعداد لموسم التدفئة التالي. وقدمت حكومة اليابان مجموعة كبيرة من مساعدة طويلة الأجل لدعم نظام الطاقة في البلاد".

وأضاف البيان أنه سيتم شراء معدات المحطات الفرعية بقيمة 5.135 مليار ين ياباني (حوالي 40 مليون دولار) وتحويلها إلى أوكرانيا.. ووفقا للبيانات الأولية، وبموجب خطة الشراء، من المقرر بدء تسليم المعدات في النصف الثاني من عام 2023 وستستمر حتى عام 2025، اعتمادا على شروط تصنيع المعدات.

وأشارت (يوكرين إيرجو)، إلى أن "شراء المعدات يعد بالفعل المرحلة الثانية في مساعدة اليابان لقطاع الطاقة الأوكراني. ففي المرحلة الأولى، استلمت الشركة أكثر من 30 مولدا من اليابان أصبحوا بمثابة آلية احتياطية لمحطاتنا الفرعية في حالة تجدد القصف المكثف.. ففي ظل الظروف العادية، تستقبل المحطة الفرعية الكهرباء لاحتياجاتها الخاصة من شبكة الطاقة الإقليمية ولكن قد ينقطع الاتصال بالشبكة بسبب القصف. وفي هذه الحالة، يوفر المولد الطاقة لاحتياجاته الخاصة طالما أن أطقم الطاقة تعيد التيار الكهربائي.