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الأحد 14 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس طور سيناء يتابع إزالة الحواجز الخرسانية بمحيط كنيسة موسى النبي

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تابع مبروك الغمريني، رئيس مركز ومدينة طور سيناء، رافقه أحمد الحضري نائب رئيس المدينة ، اليوم الأحد، أعمال رفع الحواجز بمحيط كنيسة موسى النبي ومارى مرقس، لليوم الثاني على التوالي، بعد تقنين الاجراءات وموافقة الجهات الأمنية .

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، لـ"البوابة نيوز" إنه جرى رفع تلك الحواجز لإعادة الشوارع إلى طبيعتها مرة أخرى ، ولتحقيق السيولة المرورية بشوارع العاصمة، بتوجيهات اللواء خالد فودة،  محافظ جنوب سيناء بشأن متابعة الأعمال بالمدينة، والحرص على مصلحة المواطنين والمصلحة العامة، ومتابعة استمرار فتح الشوارع المغلقة بالتنسيق مع الجهات المعنية ودفع معدات المجلس لرفع السواتر الرملية والنيو جرسي وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وعودة الحياة بالعاصمة لطبيعتها.

وأكد الغمريني، أن الوحدة المحلية تسابق الزمن للانتهاء من أعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع، وظهور المدينة بالمظهر اللائق بها، مشيرا إلى أن توجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تضمنت تكثيف الجهود من أجل ظهور مدن المحافظة وخاصة العاصمة بالشكل الحضاري والجمالي.

وكان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد قرر إطلاق اسم "شارع مصر" بدلا من شارع الكنيسة، وجرى العمل على رصف الشارع وتقسيمه لحارتين، عرض كل حارة 6 أمتار، وعمل مشاية على جانبي الطريق لخدمة المارة.

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مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء أحمد الحضري نائب رئيس مدينة طور سيناء كنيسة موسى النبي وماري مرقس بطور سيناء ازالة الحواجز الخرسانية بمحيط الكنائس - جنوب سيناء