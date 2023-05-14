ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 2,5 كيلو حشيش بالتبين والشروق

القى رجال مباحث القاهرة القبض على 5 أشخاص بحوزتهم 2,5 كيلو حشيش بالتبين والشروق.

وتعود الواقعة عندما تم ضبط (4 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة التبين مستقلين مركبة "توك توك " قيادة وملك أحدهم، وبحوزتهم ( كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – 3 هواتف محمولة - مبلغ مالى).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) حال استقلاله سيارة مستأجرة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,400 كيلو جرام – 2 هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.