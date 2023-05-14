أهمية زراعة العنب فوق سطح المنزل وطريقته.. فوائد مذهلة

ظهرت بعض مناشدات من خبراء زراعة للمواطنين بزراعة أسطح المنازل بالعنب لما له من فوائد كبيرة سواء في تقليل درجة الحرارة على سطح المنزل 7 درجة مئوية عن الحرارة العادية ومنع سقوط أشعة الشمس بطريقة مباشرة على المنزل خاصة في فصل الصيف. كما أن زراعة واحد متر مربع مساحة خضراء يكفى احتياجات الفرد من الاكسجين طوال العام.

ومن ضمن فوائد زراعته اعلى المنازل الحصول على ظل وحماية لخصوصية السطح وتناول عنب طبيعي بدون اى كيماويات والحصول على ورق عنب المستخدم في الطهي وشرح الخبراء طريقة الزراعة السهلة في حالة استجابة مواطنين لتلك الدعوات لزراعة اسطح منازلهم:

-استخدام برميل بلاسيتك وعمل فاتحة على شكل دائري صغيرة من اسفل لصرف الماء الزائد من الزراعة.

-تحضر الطمي الزراعى ورمل المبانى بعد غسلة من الاملاح ووضع النصف رمل والنصف طمي وخلطهم جيدا.

-استخدام حوالى 4 كيلو فضلات طيور وحمام كسماد عضوي لتغذية النبات وخلط جميع المكونات في البرميل.

-شراء شتلة عنب من اى مشتل فاكهة من وزارة الزراعة او المشاتل التابعة لمدريات الزراعة او من اى مشتل من المشاتل الموجوده فى الطرق العمومية ويكون فاكهة او من مراكز البحوث او من كليات الزراعة.

-يتم عمل حفرة في البرميل ووضع الشتلة وردم عليها بالتربة.

-يتم وضع الماء للزرعة مرتين في الصباح خلال فصل الصيف ومرة كل يومين في الشتاء.