موعد مباراة الزمالك وأسوان في الدوري

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لمواجهة أسوان، مساء الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الأسبوع الـ 28 من مسابقة الدوري المصري.

وتلقى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، هزيمته السابعة هذا الموسم، بعد الخسارة من الإسماعيلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد الإسماعيلية، لحساب منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

وتعد خسارة الزمالك اليوم هي السابعة هذا الموسم، ليحقق رقمًا سلبيًا للمرة الأولى منذ 5 مواسم، بذكريات 2017/20218، عندما تلقى الفريق الأبيض 9 هزائم واختتم مسابقة الدوري في المركز الرابع.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 29 في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 43 في المركز الرابع.