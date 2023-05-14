"اقتصاد وعلوم سياسية" الإسكندرية تناقش تحديات العمل الأكاديمي في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي

عقد مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، ندوة تحت عنوان " تحديات العمل الأكاديمي في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي".

وتحدث في الندوة الدكتور نبيل صلاح العربي أستاذ الاقتصاد الرقمي بالكلية والمستشار لدى أحد مشروعات برنامج الأمم المتحدة للتنمية سابقاً، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية.

وفى كلمته أشار الدكتور أحمد وهبان عميد الكلية إلى أهمية موضوع الندوة وحداثته وتداعيات التطورات المتلاحقة المتسارعة في عالم الذكاء الاصطناعي التي ربما تكون خطيرة جداً على مستقبل البحث العلمي.

وحدد الدكتور نبيل العربي خلال محاضرته أبرز موضوعات الندوة وهى التعريف بالمحاور الآلي بالذكاء الاصطناعي ChatGPT وأهم خصائصه وإصداراته وكيف يعمل وأمثلة عملية لاستخدامه في مهام تدريسية (تصميم المقرر / وضع الإختبار / إجابة الاختبار/ تصحيح الواجبات/ شرح المفاهيم للطلاب/ إجابة الأسئلة/ حل المسائل) وأمثلة عملية لاستخدامه في البحث العلمي: (اقتراح فكرة البحث/ عرض خلفية عامة عن الموضوع/ عرض قائمة مراجع في الموضوع/ كتابة مقالة مع المراجع/ إعادة صياغة النص/ الترجمة)، وقام أعضاء هيئة التدريس الحاضرون في الندوة بتقييم إنتاج المحاور الآلي وبيان مواطن القوة والضعف.

وتم مناقشة أبرز تحديات تطبيقات المحاور الآلي الذكاء الاصطناعي في العمل الأكاديمي، ومن أهمها تقديم إجابات تبدو معقولة ولكنها غير صحيحة والاستشهادات الوهمية وتهديد نزاهة الإنتاج العلمي بالسرقة الأدبية ونشر المعلومات المضللة.