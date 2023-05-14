الانتخابات التركية.. 5 ملايين شاب يدلون بأصواتهم للمرة الأولى

تحتدم المنافسة بين الأحزاب التركية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يتم إجراؤها اليوم.

ورصد عمر أحمد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، الأجواء الانتخابية الرئاسية والبرلمانية التركية، مؤكدًا أن الأتراك يأملون في أن تحسن الانتخابات وضع البلاد.

وقال "عمر "مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن نتائج الانتخابات الرئاسية من الممكن حسمها اليوم بعكس البرلمانية، إذ إن معدل مشاركة الأتراك في انتخابات 2018 كان 85% وقد نشهد تحطيم هذا الرقم في انتخابات 2024.

وأضاف: "هناك 5 ملايين شاب يدلون بأصواتهم للمرة الأولى بالانتخابات التركية، وهم من يحسمون الانتخابات التركية 2024".

وتابع: "هناك تخوفات من حصول فوضى خلال الانتخابات التركية، ولكن هناك انتشار كبير للأمن التركي لتأمين وحماية الانتخابات".