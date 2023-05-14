الزواحف تفصل ذيلها عن الجسد بإرداتها وليس نتيجة ضربها

عند رؤية بعض الزواحف من الحشرات في المنزل يسعى الأشخاص لقتلها للحفاظ على منزل نظيف وعند الضرب على جسدها ينفصل الذيل عن الجسد ويعتقد البعض أنه نتيجة الضربة ولكن ما لا يعرفه الكثير من الناس أن تلك الزواحف مثل السحلية هي من تفصل الذيل عن الجسد بإرادتها وتفعل ذلك من أجل تشتيت الشخص أو الهروب من حيوان مفترس.

وهذه الحيلة السحرية تقوم بها بعض الزواحف حتى ينشغل مع الذيل المتحرك وتنجو هي بحياتها وسيخرج لها ذيلا جديد عما قريب، والغريب ان السحلية لا تفقد أي دماء او تصاب بأي ضرر من فقدانها للذيل بل تعود لأكله فيما بعد إن تركه الحيوان المفترس لتعويض القيمة الغذائية المستهلكة في عملية التشافي.

و‏فقرات الذيل مثقوبة، مما يسهل فصلها بسرعة كبيرة وغالبا ما تنجح تلك المناورة وتنجو منك او من المفترس.