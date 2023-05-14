تباين مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأحد

تباينت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الأحد - أولى جلسات الأسبوع، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 17,156.63 نقطة.

وتراجع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.56%، مسجلا 7,158.6 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 20,675.36 نقطة.

بينما صعد مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 3,062.9 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" هو الأخر بنسبة 0.02 % ليصل إلى مستوى 4,642.58 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 3,139.28 نقطة، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة 0.01% وصولا لمستوي 2,872.63 نقطة.