الرقابة المالية: بدء بيع 170 مليون سهم من المصرية للاتصالات فى البورصة بسعر 23.11 جنيها

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقتها على نشر مذكرة المعلومات بغرض بيع حد أقصى حتى عدد 170707160 سهم بسعر 23.11 جنيها بنسبة 10% من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات، في ضوء مذكرة المعلومات المقدمة وتحت المسئولية الكاملة على أطراف العملية.

وأوضحت مذكرة المعلومات، أن عملية البيع تتم من بداية جلسة اليوم الأحد وحتى نهاية جلسة الخميس المقبل.



وطالبت الهيئة الشركة الإلتزام بكافة الأحكام والقوانين والقواعد المنظمة لسوق المال ودون أدنى مسئولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يتم تحديد السعر النهائي وفقا للقواعد المنظمة ذات الصلة بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر.

وأوضحت أن الموافقة جاءت فى ضوء الكتاب الوارد الى الهيئة من المستشار القانونى لوزارة المالية ممثلة للحكومة المصرية مكتب ذو الفقار وشركاه للاستشارات القانونية بتاريخ 2023/5/11، بغرض بيع أسهم في السوق الثانوي بالبورصة المصرية بحد أقصى عدد 170707160 سهم فقط مائة وسبعون مليون وسبعمائة وسبعة ألف ومائة وستون سهم بنسبة حتى 10% من أسهم رأسمال الشركة المصرية للإتصالات من الأسهم المملوكة لوزارة المالية بصفتها ممثلة للدولة المصرية في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2018 وتعديلاته.