اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

الأحد 14/مايو/2023 - 10:05 ص

يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، لأجل 91 و273 يومًا، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأعلن البنك المركزى عبر موقعه الإلكترونى أن قيمة الطرح الأول تبلغ 22.5 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، أما الطرح الثانى بقيمة 17.5 مليار جنيه، لأجل 273 يومًا.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزى، على مدار العام المالى، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصرى، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2022- 2023.

فيما أعلن «المركزى» عن ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطى النقد الأجنبى بنهاية شهر إبريل الماضى إلى 8.031 مليار دولار مقابل 7.950 مليار دولار بنهاية مارس 2023.

وقال البنك المركزى إن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطى النقدى سجلت 26.173 مليار دولار بنهاية إبريل، مقابل 26.477 مليار دولار بنهاية مارس الماضى.

وكشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لمصر إلى 34.551 مليار دولار بنهاية إبريل 2023، مقابل 34.447 مليار دولار بنهاية مارس السابق عليه.

ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو والجنيه الاسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قِبَل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

فيما سجل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المُعَد من قِبَل البنك المركزى، معدلًا شهريًّا بلغ 1.7% في إبريل 2023، مقابل معدل شهرى بلغ 2.4% في الشهر ذاته من العام السابق، ومعدل شهرى بلغ 2.5% في مارس 2023.

وكشف البنك المركزى أن المعدل السنوى للتضخم الأساسى سجل 38.6% في إبريل 2023، مقابل 39.5% في مارس 2023.

وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في 10 مايو 2023، معدلًا شهريًّا بلغ 1.7% في إبريل 2023، مقابل معدل بلغ 3.3% في الشهر ذاته من العام السابق، ومعدل شهرى بلغ 2.7% في مارس 2023، كما سجل المعدل السنوى للتضخم العام 30.6% في إبريل 2023، مقابل 32.7% في مارس 2023.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزى المصرى، في اجتماعها الأخير، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.