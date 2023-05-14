الانتخابات التركية | صور .. الناخبون الأتراك يدلون بأصواتهم

تداول عدد من رواد مواقع التواصل عدد من الصور للناخبين الأتراك الذين يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية التركية، والتي بدأت اليوم الأحد.

وبدأ التصويت على مقعد الرئيس والانتخابات البرلمانية الثامنة والعشرين في الساعة 08:00 في جميع أنحاء تركيا.

وواجه الرئيس التركي الحالي ، الذي حكم البلاد منذ عام 2014، انتقادات داخلية وعالمية طوال فترة ولايته فيما يتعلق بمختلف القضايا التي تراوحت بين محاولة الانقلاب في 2016 وانتهاكات حقوق الإنسان، وآخرها علاقاته الوثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورده على الزلزال الأخير الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص في تركيا.

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