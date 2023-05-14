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الأحد 14 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار العملات اليوم الأحد 14 مايو 2023

العملات
العملات
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تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 14 مايو 2023، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت على النحو التالي: 

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو: 30.8380جنيه للشراء، مقابل 30.9357 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو الأوروبي نحو: سجل 33.7090 جنيه للشراء، مقابل 33.8282 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو: 38.8651 جنيه للشراء، مقبل 39.0007 جنيه للبيع. 

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 34.5176 جنيه للشراء، مقابل 34.6425 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو: 23.4652 جنيه للشراء،  مقابل 23.5450  جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليوان الصينى نحو: 4.4451 جنيه للشراء، مقابل 4.4598 جنيه للبيع. 

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي: 

سجل سعر الريال السعودي نحو: 8.2224 جنيه للشراء، مقابل 8.2486 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدينار الكويتي نحو:  100.5970 جنيه للشراء، 100.9487 جنيه للبيع.

أخيرا سجل سعر الدرهم الإماراتى نحو: 8.3965 جنيه للشراء ، مقابل  8.4254 جنيه للبيع. 

اسعار العملات العملات اليوم