أسعار العملات اليوم الأحد 14 مايو 2023

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 14 مايو 2023، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو: 30.8380جنيه للشراء، مقابل 30.9357 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو الأوروبي نحو: سجل 33.7090 جنيه للشراء، مقابل 33.8282 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو: 38.8651 جنيه للشراء، مقبل 39.0007 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 34.5176 جنيه للشراء، مقابل 34.6425 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو: 23.4652 جنيه للشراء، مقابل 23.5450 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليوان الصينى نحو: 4.4451 جنيه للشراء، مقابل 4.4598 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو: 8.2224 جنيه للشراء، مقابل 8.2486 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدينار الكويتي نحو: 100.5970 جنيه للشراء، 100.9487 جنيه للبيع.

أخيرا سجل سعر الدرهم الإماراتى نحو: 8.3965 جنيه للشراء ، مقابل 8.4254 جنيه للبيع.