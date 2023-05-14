انطلاق فعاليات أسبوع الموضة المصري الأول وصولا إلى المتحف الزراعي بالدقي

انطلقت فعاليات أسبوع الموضة والذي يقام لأول مرة في مصر؛ بحضور عدد من سفراء الدول الأجنبية في القاهرة، والوزراء ورجال الأعمال المصريين والأجانب، وممثلى أكثر من 12 دولة.

كما شارك في الفعاليات عددًا من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي الدوليين والعرب المتخصصين فى الأزياء، ومجموعة من المحاضرين والدارسين المهتمين بعالم الأزياء والموضة.

وشارك أيضًا عدد كبير من أشهر مصممين الموضة والأزياء المصريين والأجانب والفنانين لإتاحة إبداعات وتصميمات فنية عالمية من الأزياء والموضة المستوحاة من الثقافة المصرية وتراثها الغني وحضارتها العريقة من خلال ما تذخر به مصر من أبناء مبدعين الذين عرضوا قطع فريدة من نوعها في المتحف المصري بالتحرير وانتقالا الي المتحف الزراعي المصري بالدقي، يليه The Runway Shop وفى مول العرب، على أن تشمل إقامة مجموعة متنوعة من العروض ومعارض الأزياء والاكسسوارات والمجوهرات لعدد من المصممين المصريين، ومعارض خاصة بمدارس الأزياء المحلية والدولي، ومعارض لمصممين من هيئة الأزياء السعودية واسبوع الموضة فى لاجوس واسبوع الموضة فى الأردن و مصممين من المغرب وتونس.

كما يتضمن أسبوع الموضة عقد عددا من الجلسات النقاشية لقادة صناعة الأزياء المحليين و الإقليميين والدوليين فى مجالات التصميم والتعليم والحرف اليدوية والإنتاج والاستدامة .

وذلك تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة السياحة والأثار ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والذي تنظمه المؤسسة المصرية للتصميم والموضة والأزياء.

ويستمر أسبوع الموضة حتى يوم ١٥ مايو من الشهر الجاري، وهذا الحدث التاريخي هو فرع من أسبوع الموضة العالمي الشهير، والذي يقام في المدن الرئيسية في العالم بما في ذلك نيويورك وباريس وميلانو ولندن ودبي وطوكيو وغيرها.