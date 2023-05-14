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الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: قصف روسي صاروخي على إقليم خاركيف

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية
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 أعلن عمدة خاركيف إيهور تيريخوف، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي شن هجوما صاروخيا على منطقة نوفوبافارسكي في خاركيف، مستهدفا منشأة بنية تحتية. 

وقال تيرخوف - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "إن الروس استهدفوا منشأة للبنية التحتية. حيث تحطمت النوافذ والأبواب في المنازل المجاورة".
وأضاف أن صاروخين على الأقل انفجرا، حيث تم إطلاقهما حوالي منتصف الليلة الماضية من بيلجورود في منطقة خاركيف فوق أراضي روسيا.
وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو اليوم مقتل 7 من سكان منطقة دونيتسك وإصابة 16 آخرين جراء قصف روسي خلال ال`24 ساعة الماضية.
ونقلت (يوكرينفورم) عن كيريلينكو قوله "إنه خلال الساعات الماضية، قتل الروس 7 من سكان منطقة دونيتسك، 5 في أفدييفكا و2 في كوستيانتينيفكا، وأصيب 16 آخرون في المنطقة".
وأشار كيريلينكو إلى أنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

أوكرانيا خاركيف الجيش الروسي