"أوقاف شمال سيناء" تطلق أسبوعا ثقافيا جديدا بمسجد المحطة بمدينة بئر العبد

أطلقت مديرية الأوقاف بشمال سيناء فعاليات أسبوع ثقافى جديد بمسجد المحطة بمدينة بئر العبد اعتبارا من اليوم الأحد 14 مايو 2023، إلى الأربعاء 17 مايو 2023؛ وذلك في ضوء الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وإشراف الشيخ الدكتور محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

ويقام نشاط الأسبوع الثقافي بمسجد المحطة ببئر العبد ضمن أنشطة وزارة الأوقاف الدعوية، علمًا بأن محاضرات الأسبوع الثقافي تعقد بعد صلاة العشاء مباشرةً فى موضوعات عن فروض الكفايات وحقوق ذوى القربى والحقوق المتعلقة بالشركة واحترام الكبير بمشاركة نخبة من قيادات المديرية والإدارات الفرعية والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

كما أوضحت مديرية أوقاف شمال سيناء مخطط أداء ومضمون خطب الجمعة خلال شهر يونيو المقبل؛ ففي يوم الجمعة الأولى ٢ يونيو ٢٠٢٣ ستتناول الخطبة عن احترام الكبير، والجمعة الثانية ٩ يونيو ٢٠٢٣ تتحدث الخطبة عن الحج رحلة إيمانية. أما الجمعة الثالثة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ تتحدث عن مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر، والجمعة الرابعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ تتحدث عن فضل يوم عرفة وسنة الأضحية، والجمعة الخامسة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ تتناول حديث القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة عن الأمن.