"التنمر الإلكتروني.. الأسباب والآثار المجتمعية والحلول المقترحة" ندوة توعوية بجامعة أسيوط

تنطلق أعمال الندوة التوعوية التثقيفية الثانية لوحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة أسيوط حول “التنمر الإلكتروني.. الأسباب والآثار المجتمعية والحلول المقترحة”، يوم الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣، بقاعة المناقشات رقم ٢ بالمبنى الإداري بجامعة أسيوط.

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة اسيوط، والدكتور محمود أحمد عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور حمدي البيطار مدير وحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، إلى أن الندوة تأتي في إطار مواصلة جامعة أسيوط لدورها المجتمعي، من خلال زيادة الوعي الطلابي بالمشكلات المجتمعية وسبل مواجهتها والمساهمة في حلها.

كما لفت إلى أهمية موضوع الندوة؛ لما يمثله التنمر الإلكتروني من خطورة على الشباب، وما يترتب عليه من آثار نفسية تزيد من مستوى القلق والاكتئاب وانخفاض المستوى الدراسي.