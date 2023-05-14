وكيل "الشباب والرياضة" يتفقد نادي اتحاد شمال سيناء بالعريش

تفقد ايهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء نادي اتحاد شمال سيناء بمدينة العريش، في مستهل زيارته وتسليمه منً الجهات المعنية ، لبدا العمل داخل النادي.

وأشاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء علي تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية مشيدًا بحجم الأعمال الإنشائية في قطاع النشاط الرياضي والاجتماعي، بما يرفع مستوى الخدمات المقدمة لأعضاء النادي.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة الجولات التفقدية التي يقوم بها وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء ، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الشبابية والرياضية، والتعرف على آخر المستجدات الخاصة بتطويرها ورفع كفاءتها، والوقوف على المعوقات والصعوبات التى تعوق سير العمل داخل تلك الهيئات، والعمل علي تفعيل دورها المجتمعي، وتعظيم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت للنشء والشباب.