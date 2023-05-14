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الأحد 14 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق فعاليات تدريب المشروع القومي لرياضة المرأة بشمال سيناء

فاعليات تدريب المشروع
فاعليات تدريب المشروع القومى لرياضة المرأة بشمال سيناء
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تستمر فعاليات تدريب المشروع القومي لرياضة المرأة بمركز شباب مدينة العريش تحت قيادة الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة والذى ويضم المركز أكثر من 80 عضوة من الفتاة والمرأة بمركز شباب مدينة العريش، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والكابتن إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب و الرياضة.

ويهدف المركز الى ممارسة المرأة للرياضة من سن ١٤ سنة فيما أكثر لرفع كفاءتهن البدنية  كذلك ممارسة مجموعة من الأنشطة مثل  اللياقة البدنية  وكرة اليد والكرة الطائرة  وتنس الطاولة  وعروض رياضية و كاراتيه  ومشي رياضي.

وجدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء تضم  ٤ مراكز لرياضة المرأة تضم أكثر من ٣٠٠ عضوة وهو مركز شباب العريش ونادي سيناء الرياضي ومركز شباب المساعيد ونادي عاطف السادات تحت إشراف مدربين متخصصين ومنسق المشروع إيمان الشيمي وتوجيهات الكابتن وليد أبو خليل رياض مدير إدارة الرياضية.

الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة الكرة الطائرة المشروع القومي لرياضة المرأة المركزية للتنمية الرياضية رياضة المرأة مديرية الشباب و الرياضة بشمال سيناء