بدء امتحانات مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر والمعلومات في لجان شمال سيناء

انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة شمال سيناء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2022 ويؤدي 9243 طالبا وطالبة الامتحان في مادتي الجبر والإحصاء ومادة الكمبيوتر والمعلومات في اليوم الثاني لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الاعدادية" للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2022.

وأدى الطلاب أمس الامتحانات في الفترة الأولى في مادة اللغة العربية وبلغ زمن الإجابة ساعتان ونصف الساعة وبلغت نسبة الحضور ٩٩% أما في الفترة الثانية أمس فأدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الدينية وبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف الساعة وبلغت نسبة الحضور ٩٩%.

وترأس حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي " الشهادة الإعدادية" للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.