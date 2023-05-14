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الأحد 14 مايو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بدء امتحانات مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر والمعلومات في لجان شمال سيناء

بدء أمتحانات مادتي
بدء أمتحانات مادتي الجبر والاحصاء ومادة الكمبيوتر والمعلومات
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انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة شمال سيناء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2022 ويؤدي 9243 طالبا وطالبة الامتحان في مادتي الجبر والإحصاء ومادة الكمبيوتر والمعلومات في اليوم الثاني لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الاعدادية" للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2022.

وأدى الطلاب أمس الامتحانات في الفترة الأولى في مادة اللغة العربية وبلغ زمن الإجابة ساعتان ونصف الساعة  وبلغت نسبة الحضور ٩٩%  أما في الفترة الثانية أمس  فأدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الدينية وبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف الساعة  وبلغت نسبة الحضور ٩٩%.

وترأس حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي " الشهادة الإعدادية" للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الشهادة الاعدادية امتحانات الشهادة الإعدادية