ads
الأحد 14 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بدء التصويت في الانتخابات العامة في تايلاند لاختيار الحكومة الجديدة

الانتخابات
الانتخابات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توجه المواطنون في تايلاند، صباح اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات العامة التي تشهد منافسة شرسة بين الأحزاب المحافظة المدعومة من الجيش والتي تسعى إلى الحفاظ على الوضع الراهن وجماعات المعارضة الأكثر ليبرالية، التي تضغط من أجل التغيير.
وذكرت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية أن قادة الأحزاب كانوا من بين حشود الناخبين التايلانديين الذين ظهروا في مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد في وقت مبكر من اليوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي ستقرر ما إذا كان رئيس الوزراء الحالي برايوت تشان أو تشا سيبقى أم سيحل محله رئيس وزراء جديد لمدة ثماني سنوات.
ووصل الجنرال برايوت، مرشح رئاسة الوزراء من حزب الأمة التايلاندية المتحدة، إلى مركز الاقتراع في منطقة فاياتاي برفقة زوجته وبناته للإدلاء بأصواتهم في وقت لاحق في نفس مركز الاقتراع. 
وسيكون الأمر متروكًا للناخبين في جميع أنحاء المقاطعات الـ 77 لتقرير مصير البلاد، التي كانت متخلفة عن أقرانها في جنوب شرق آسيا من حيث النمو الاقتصادي والتوقعات.

تايلاند بانكوك الناخبين التايلانديين الانتخابات العامة في تايلاند