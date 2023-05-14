"تعليم شمال سيناء" يتابع المركز الفرعي لتسليم أسئلة الامتحانات بالعريش

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء المركز الفرعي بإدارة العريش التعليمية لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي " الشهادة الاعدادية" للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

هذا وقد أعطى وكيل الوزارة التعليمات بضرورة التحرك بالأسئلة بوقت مناسب وقد تابع وكيل الوزارة توزيع خطوط سير السيارات مما يساعد في توفير الوقت وحتى تصل الأسئلة بوقت كاف للجان الامتحانية ولا يتم فتح مظاريف الأسئلة إلا فى الوقت المحدد حتى تصل الأسئلة قبل بدء وقت الإجابة هذا وقد أعطى وكيل الوزارة التعليمات بوصول الأسئلة بوقت مناسب للجان.

وترأس وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي " الشهادة الاعدادية" للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية اللواء الدكتورمحمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

هذا وتنطلق اليوم الأحد، لليوم الثاني على التوالي امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة شمال سيناء يؤديها ٩٢٤٣ طالبًا وطالبة.