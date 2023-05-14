تجديد حبس عاطلين عثر بحوزتهما على مواد مخدرة بمدينة نصر

قرار قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر بتجدي حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بحوزتهما مواد مخدرة بمدينة نصر.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس وزنت 2,500 كيلو جرام -فرد محلى - عدد من الأقراص المخدرة- سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.