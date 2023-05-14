جلسة بين «الخطيب» و«كولر» لحسم مصير «فتحى» و«أفشة»

يحسم مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة مصير حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق، بعدما تلقي اللاعب عرضًا من أحد الأندية القطرية مؤخرًا، وسط حالة من التكتم لحين معرفة موقف «كولر» من العرض، خاصة أن «فتحي» يعتبر من أهم العناصر في خط وسط الفريق ضمن تشكيلة «كولر»، ورحيله سيكون مرتبطا بقرار من المدير الفني السويسري.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي لـ«البوابة»، أن محمود الخطيب سيعقد جلسة مع مارسيل كولر، خلال الساعات المقبلة لمناقشة العرض القطري لرحيل حمدي فتحي، سواء علي سبيل الإعارة أو البيع النهائي، خاصة أن العرض والمقابل المادي كبير ومغرٍ.

وأضاف المصدر، أن هناك ترحيبا من إدارة الأهلي برحيل حمدي فتحي، خاصة أن الفريق يمتلك بدلاء على أعلى مستوى في نفس المركز، ولكن الكلمة الأخيرة ستكون للسويسري مارسيل كولر.

كما يناقش رئيس الأهلي مع «كولر» أيضًا العرض الروسي من نادي سسكا موسكو، للاعب أحمد عبدالقادر، خاصة أن المدير الفني وافق مبدئيًا على احتراف اللاعب مع نهاية الموسم الحالي.

وشدد المصدر على أن المدير الفني السويسري سيناقش أيضًا مسألة رحيل محمد مجدي «أفشة» في الفترة المقبلة بعدما تلقى اللاعب أكثر من عرض سواء في الخليج أو تركيا، خاصة أن «أفشة» أصبح بشكل كبير خارج الحسابات، ولا يشارك إلا قليلًا مع الفريق منذ تولي مارسيل كولر قيادة الفريق.

كما أبلغ مارسيل كولر، مسئولي الأهلي بعدم حاجته لخدمات الثلاثي برونو سافيو وشادي حسين وأيمن أشرف، خلال الفترة المقبلة وطلب من إدارة النادي تسويقهم خلال الميركاتو الصيفي الحالي.