الخميس.. حكايات البنات في «ضلع مؤنث سالم» على مسرح «نهاد صليحة»

تعرض مسرحية " ضلع مؤنث سالم" إخراج أحمد رجائي، يوم الخميس المقبل الموافق ١٨ مارس الجاري في تمام الثامنة والنصف مساء على مسرح نهاد صليحة بالهرم.

العرض يتناول تجارب حياتية حقيقة لسيدات مصريات وعرب، تمت صياغتها بشكل درامي لتجسد بـ التمثيل والغناء والحكي والدراما الحركية كل أشكال معاناتهن في موضوعات مختلفة منها الختان، التحرش، الإبتزاز العاطفي، الزواج المبكر، تأخر سن الزواج، المرأة العاملة موضوعات أخرى. يذكر ان العرض قدم ١٤ ليلة عرض مختلفة بالقاهرة،الجيزة، الإسكندرية، المنصورة، جنوب سيناء.

"ضلع مؤنث سالم " من بطولة أحمد رشاد، ليالي يحيى، جهاد أحمد، نادين جمال، ميرفت مروان، بسمة نورالدين، تأليف موسيقي ليالي يحيى، إدارة مسرحية نور القناوي، مساعد مخرج بافلي وائل، مخرجان منفذان ليالي يحيى، أحمد رشاد، العرض سينوغرافيا وتأليف وإخراج أحمد رجائي.