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الأحد 14 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن ترحب بوقف إطلاق النار في غزة وتشيد بالدور المصري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعربت الولايات المتحدة عن شكرها للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي ومسؤولين مصريين على "جهودهم الدبلوماسية" لوقف إطلاق النار في غزة، مرحبة بالهدنة التي دخلت حيز التنفيذ مساء السبت.

وأعلن البيت الأبيض ترحيب واشنطن باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.

ونقلت رويترز عن البيت الأبيض إن "الولايات المتحدة تشكر الرئيس المصري السيسي ومسؤولين مصريين على جهودهم الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في غزة.
وفي خامس يوم من المواجهات بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي، قدمت القاهرة، يوم السبت، مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار قبله الطرفان، وعلى ضوءه دخلت الهدنة حيز التنفيذ مساء السبت.

بما يشمل وقف إسرائيل فورًا قصف المنازل وقتل المدنيين، ووقف حركة الجهاد إطلاق الصواريخ.

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