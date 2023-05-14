قيس سعيد: إخواننا فى فلسطين يُقتلون كل يوم ولا يتحدث أحد

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، تضامن الدولة التونسية مع الشعب الفلسطيني الذي يقتل منه كل يوم شيوخ وشباب ونساء وأطفال وتهدم بيوتهم ولا أحد يتحدث.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس التونسي، مدينة أريانة، السبت، حيث اطلع على الوضع العام بالمدينة وأنصت إلى مشاكل المواطنين ومطالبهم.

وتطرق سعيد، في حديثه خلال زيارته إلى مسألة اتهام تونس بالسامية قائلا "يأتي علينا من يحرفون التاريخ ويُشوهون الحقائق ويتآمرون على الدولة، ويرغبون في ضرب السلم الأهلية، ثمّ يكيلوا الاتهامات للعواصم ويقولون نحن من نعادي السامية".

وتساءل: "هؤلاء في أيّ عصر يعيشون.. ولماذا فقدوا الذاكرة ولا يتفكرون أي شئ..؟".

وتابع "هنا في هذا المكان (منطقة أريانة) كانت تقام خيام الجيش النازي، وكان اليهود يختبئون في هذا المبنى وهو بيت جدي ولم يمنعهم أحد".

واختتم الرئيس التونسي تصريحاته بالتأكيد على أن الله سينتصر للشعب الفلسطيني وستعود إلينا فلسطين كاملة.