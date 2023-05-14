آخرها مصر وتركيا وإيطاليا| العالم يهتز.. الزلازل تضرب عددًا من الدول خلال الساعات الماضية

شهد عدد من الدول حول العالم، خلال الساعات القليلة الماضية زلازل وهزات أرضية بدرجات متفاوتة من القوة.



وفيما يلي آخر الهزات الأرضية التي ضربت العالم ومداها خلال الساعات الماضية:



«مصر»

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، زلزالا بقوة 3.85 من مقياس ريختر على بعد 33 كيلو متر جنوب غرب الطور.

وقال المركز في بيانه إن الهزة الأرضية حدثت مساء أمس السبت الموافق 15 مايو في تمام الساعة 10.12.17 بالتوقيت المحلي بقوة 3.85 درجة على مقياس ريختر، على خط عرض 28.01 شمالا، وخط طول 33.40 شرقا بعمق 20.24 كيلو متر

وأكد المركز في بيانه أنه لم يرد له ما يفيد الشعور بالهزة أو وقوع خسائر في الأرواح أو في الممتلكات.



«تركيا»

ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، ولاية ملاطية وسط تركيا.

وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أن مركز الهزة الأرضية في قضاء بطال غازي، وكانت على عمق 7.47 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.

«إيطاليا»

ضرب زلزال بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، شمال إيطاليا على عمق 22 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة أرضية ضربت شمال إيطاليا، وقعت على مسافة 12 كيلومتر، جنوب كاستلارانو، و31 كيلومتر بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة مودينا. ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.



«إيران»

ضرب زلزال بقوة 5ر4 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه بشرق إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض، وأن مركز الزلزال يقع عند التقاء خطي العرض الشمالي 5ر34 والطول الشرقي 5ر45 درجة، ولم يرد حتى الآن أي تقرير حول الأضرار المحتملة الناجمة عن هذا الحادث.



«الفلبين»

ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجات على مقياس ريختر بلدية سانتا مونيكا الواقعة في مقاطعة سوريجاو ديل نورتي، بالفلبين، اليوم.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال على بعد 10 كيلومترات من شمال سانتا مونيكا، ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.



«تايوان»

أعلن مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان، أن زلزالا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضب جنوب شرق البلاد، في الساعات الأولى من صباح اليوم /السبت/.

ونقلت صحيفة "تايوان نيوز" المحلية عن مكتب الأرصاد: إن الزلزال وقع تحت المحيط على بعد 64.6 كيلومتر شمال شرق مقاطعة تايتونج، ولم ترد أنباء على الفور عن أضرار أو إصابات.

ووصل مستوى شدة الزلزال إلى 4 درجات على مقياس الشدة التايواني، المكون من 7 مستويات، في البلدات الساحلية في مقاطعة "تايتونج" في "تشانجبين" و"تشينجونج" و"دونجهي".

«اليابان»

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن زلزالا بلغت شدته 5.1 درجة ضرب يوم السبت جنوبي اليابان.

وأوضحت الوكالة، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم، أن الزلزال ضرب جزر"توكارا" بمحافظة "كاجوشيما" في نحو الساعة (4:10) صباحا بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى عدم وجود تهديد من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي). كانت السلطات اليابانية أعلنت أمس الأول أن أربعة أشخاص أصيبوا جراء زلزال بلغت شدته 5.2 درجة ضرب محافظة "تشيبا" الواقعة شرقي العاصمة "طوكيو".

وتتعرض اليابان باستمرار لزلازل بسبب وقوعها في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، التي تشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا، وتمتد هذه المنطقة في جنوب شرق آسيا وإلى حوض المحيط الهادئ.



«سوريا»

ضربت هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، سوريا على عمق 2 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ووفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقع بؤرة هزة أرضية ضربت سوريا، على مسافة 30 كيلومتر بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة أنطاكية جنوب تركيا.



ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.

