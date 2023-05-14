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الأحد 14 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زلزال بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال إيطاليا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ضرب زلزال بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، شمال إيطاليا على عمق 22  كيلومتر تحت سطح الأرض.
وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة أرضية ضربت شمال إيطاليا، وقعت على مسافة 12 كيلومتر، جنوب كاستلارانو، و31 كيلومتر بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة مودينا.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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