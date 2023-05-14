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الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إصابة خمسة أشخاص في حادث إطلاق نار بالقرب من حدود لوكسمبورج

شرطة لوكسمبورج
شرطة لوكسمبورج
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أصيب ما لا يقل عن خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة بجروح خطيرة أمس السبت في مدينة فيلروبت (شمال شرقي فرنسا) وفي بلدة مجاورة لإقليم "موزيل" الفرنسي، بالقرب من حدود لوكسمبورج، حسبما ذكرت السلطات المحلية الفرنسية.

وقال النائب الأول لمحافظ " فيلروبت" إن رجلا ملثما أطلق النار من سيارة قبل أن يلوذ بالفرار، ما أسفر عن خمسة جرحى بينهم حالتان خطيرتان.

وأضاف أنه في "فيلروبت"، هناك أربعة جرحى (ثلاثة رجال وامرأة)، من بينهم اثنان في حالة خطيرة (أحدهما تم نقله إلى المستشفى جوا)، هذا بالاضافة إلى شخص آخر أصيب في البلدة المجاورة عند إقليم "موزيل" في نفس حادث إطلاق النار من السيارة قبل أن يلوذ الجاني بالفرار.

وأشار إلى أنه تم تقديم كل وسائل الدعم والمساعدة لهؤلاء الجرحى، وتم إرسال تعزيزات أمنية إضافية إلى المنطقة، بالإضافة إلى المحققين لفتح تحقيق حول الحادث.

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