إعلان حالة الطوارئ في جنوب سيناء بعد زلزال الطور

الأحد 14/مايو/2023 - 02:29 ص

أكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة جنوب سيناء، تلقي إخطار الشبكة القومية لرصد الزلازل بشأن وقوع زلزال مساء السبت، على بعد 33 كيلو متر جنوب غرب مدينة الطور.

وتعرضت مدينة الطور في محافظة جنوب سيناء، مساء اليوم السبت، لهزة أرضية بقوة 3.85 على مقياس ريختر.

وأوضح مركز العمليات أن الزلزال لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، وجرى رفع حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لحدوث هزات أخرى.

كان المعهد القومي للبحوث الفلكية أصدر بيانًا، حول الهزة الأرضية، موضحًا أنها وقعت على بُعد 33 كيلومترًا جنوب غرب مدينة طور سيناء، ومركزها في جبل الزيت جنوب غرب خليج السويس بالبحر الأحمر، بطول 33.40 شرقًا، وعمق 20.24 كيلو متر.