بالصور| قصر السلاملك بحدائق المنتزه في الإسكندرية.. «رمز الفخامة والجمال»

يقع قصر السلاملك على ساحل البحر الأبيض المتوسط بحي المنتزه بالإسكندرية، شُيد هذا القصر على يد الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1892 ليكون استراحة له ولصديقته المجرية الكونتيسة «ماي توروك هون زندو» والتي تزوجها فيما بعد وعرفت باسم جويدان هانم.

ويُعد هذا القصر من أهم المباني المشيدة في حدائق المنتزه وقد كان المقر الصيفي الملكي للملك والملكة قبل تشييد قصر الحرملك عام 1928.

وعن تسمية القصر فكلمة السلاملك تعني المكان المخصص لاستقبال واجتماع الرجال (على العكس من الحرملك) وفي عهد الملك فاروق خصص القصر ليكون مكتبا خاصا للملك ومقرا للضيافة الخاصة بإيواء ضيوف الملك.

ويحتوي القصر على أربعة عشر جناح وستة غرف فاخرة، وأهم هذه الأجنحة الجناح الملكي الخاص بالملك والذي يطل مباشرة على حدائق المنتزة وشرفته يمكنها استيعاب حوالي مائة فرد.

ويحتوي القصر أيضا على الحجرة البلورية التي خصصت للملكة حيث سميت بهذا الاسم نظرا لكون كل ما تحويه قد صنع من البلور والكريستال الأزرق النقي.

في حديقة القصر يوجد العديد من المدافع الحربية الإيطالية الصنع حيث أحضرها الملك أحمد فؤاد من أيطاليا وذلك بهدف تحصين وتأمين القصر ضد أي هجوم طارئ من جهة البحر على القصر.

بعد 23 يوليو 1952م تم تحويل القصر إلى فندق حيث تولت إدارته شركة سفنكس السياحية ثم أعقبتها في الثمانينيات شركة سان جيوفاني والتي قامت بترميمه وتجديده، وجدير بالذكر ان القصر يحوي كثير من أثاثه مثل: سرير الملكة نازلي وبعض مقتنيات الملك فاروق الخاصة بمكتبه.