رئيس حزب مصر الحديثة: نظام القائمة المغلقة يحقق الاستقرار السياسي

الأحد 14/مايو/2023 - 01:11 ص

أعلن دكتور وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة في تصريحات صحفية تمسك حزبه بنظام القائمة المغلقة كونها تحقق الاستقرار السياسى لأى نظام بعكس القائمة النسبية التى تزعزع الأنظمة المستقرة، كما أنها الأقدر على تحقيق الالتزامات الدستورية بالتمييز الإيجابى لبعض الفئات مثل نسبة تمثيل المرأة وذوى الاعاقة، أما القائمة النسبية ستحدث اإشكاليات دستورية فى الواقع لا حصر لها. وأضاف رئيس حزب مصر الحديثة أن نظام القائمة المغلقة يعطي فرصة لأكبر عدد من الأحزاب للمشاركة في الحياة النيابية، كما أنها لا يطعن عليها، وهي الأنسب في الوقت الحالي.