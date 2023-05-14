واشنطن بوست: تسريبات البنتاغون تبرهن أن زيلينسكي خطط لاستهداف الأراضي الروسية

ذكرت واشنطن بوست أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي خطط "خلف الأبواب المغلقة" لشن هجمات على أراضي روسيا، وتعطيل خط الأنابيب الذي يتم من خلاله تزويد النفط من روسيا الاتحادية للمجر

وورد ذلك يوم السبت في صحيفة واشنطن بوست، بعد الإطلاع على الوثائق السرية التي تم تسريبها من البنتاغون، ونشرت على الإنترنت.

وتشير الوثائق التي حصلت عليها المخابرات الأمريكية، وتضم أيضا مراسلات تبادلها الزعيم الأوكراني مع القيادة العسكرية الأوكرانية، إلى أن زيلينسكي لم يتخل عن فكرة ضرب أهداف داخل حدود روسيا الاتحادية، باستخدام صواريخ بعيدة المدى، بالرغم من تأكيدات كييف بأنها لن تستخدم الأسلحة التي تحصل عليها من الغرب لاستهداف الأراضي الروسية.

وفقا لصحيفة واشنطن بوست، في منتصف فبراير اقترح زيلينسكي تعطيل خط أنابيب النفط "دروجبا" وذلك خلال اجتماعه مع نائبة رئيس وزراء أوكرانيا يوليا سفيريدينكو.

يشار إلى أن المجر ما زالت تتلقى معظم احتياجاتها من النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا"، الذي يمر من أوكرانيا.

وذكرت حكومة روسيا الاتحادية في وقت سابق، أن المجر استلمت 4.9 مليون طن خلال العام 2020 من النفط الخام الواصل إليها عبر الفرع الجنوبي لخط الأنابيب. ويتدفق النفط من هناك إلى سلوفاكيا والتشيك.

الفرع الشمالي من خط "دروجبا"، الذي يصل إلى ألمانيا وبولندا، متوقف ولا تستخدمه هذه الدول حاليا.