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الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف حقيقة تغيب شخص من ذوي الهمم في الجيزة

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية أمس السبت، من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" متضمنًا تغيب أحد الأشخاص "من ذوي الهمم" بالجيزة تم العثور عليه وإعادته لأهليته.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"متضمنًا تغيب (أحد الأشخاص "من ذوي الهمم" مقيم بمحافظة الجيزة).
بالفحص وأثناء السير فى خطة البحث عن المتغيب.. حضر لمركز شرطة أوسيم بالجيزة المتغيب بصحبة (عمه - مقيم بدائرة المركز) وأفاد أنه بتاريخ 2 الجارى تغيب إبن شقيقه وعُثر عليه بتاريخ 3 الجارى دون حدوث ثمة مكروه له، ولم يُحرر محضر بغيابه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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