الانتخابات التركية| تركيا تدخل مرحلة الصمت الانتخابي

دخلت تركيا فترة الصمت الانتخابي، قبيل الانتخابات التي ستعقد اليوم الأحد، بين المرشحين رجب طيب أردوغان وكمال كليتشدار، أوغلو.

وسيصوت حوالي 60 مليون تركي بأصواتهم لانتخاب رئيسهم الثالث عشر وكذلك أعضاء البرلمان المؤلف من ستمئة مقعد.

وستفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة صباحًا (0500 بتوقيت غرينتش) وتغلق في الخامسة مساء (1400 بتوقيت غرينتش).

وواجه الرئيس التركي الحالي، الذي حكم البلاد منذ عام 2014، انتقادات داخلية وعالمية طوال فترة ولايته فيما يتعلق بمختلف القضايا التي تراوحت بين محاولة الانقلاب في 2016 وانتهاكات حقوق الإنسان، وآخرها علاقاته الوثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورده على الزلزال الأخير الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص في تركيا.