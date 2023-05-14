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الأحد 14 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف حقيقة مشاجرة قسم شرطة بني سويف

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية، أمس السبت، من كشف لما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا إدعاء أحد الأشخاص بقيام إحدى السيدات وأنجالها بالتعدى عليه بالضرب وإطلاق أعيرة نارية تجاهه وقيامها بتحرير محاضر كيدية ضده زاعمًا تواطؤ القائمين على قسم شرطة بنى سويف مع المشكو فى حقها.


بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ (7) الجارى تبلغ لقسم شرطة بنى سويف بحدوث مشاجرة  بين طرف أول: (المشكو فى حقها، نجلها، زوج كريمتها)، طرف ثان: (الشاكى، ونجله، وشقيق الشاكى) لخلافات بينهم على تجارة، دون إصابات، وتم ضُبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحد أفراد الطرف الأول مسدس صوت وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

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